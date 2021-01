Acerra – Autore di due rapine, fermato 27enne

Stamattina gli agenti del Commissariato di Acerra hanno arrestato P.F., 27enne acerrano con precedenti di polizia, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’arrestato è ritenuto responsabile di 2 rapine perpetrate alla fine di dicembre 2020 ai danni di un minore.

Le indagini sono state avviate in seguito alla denuncia presentata dalla vittima che ha fornito una descrizione dettagliata del rapinatore.

Personale della squadra investigativa del Commissariato, dopo serrate indagini e grazie alle registrazioni delle immagini acquisite ed estrapolate dalle telecamere di zona, hanno ricostruito la dinamica delle due rapine ed individuato P.F. quale presunto autore delle azioni delittuose.

Stamattina l’indagato è stato rintracciato presso l’abitazione dei genitori ad Acerra, dove gli è stato notificato l’ordine di carcerazione emesso a suo carico.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Poggioreale a Napoli.