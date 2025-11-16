Acerra/Afragola/Napoli – Droga: arrestate quattro persone

Operazione della Polizia di Stato ad Acerra: un arresto e sequestrati circa 3 kg di droga.

Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di traffico di sostanze stupefacenti.

Nella mattinata di venerdì, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 34enne di Acerra, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato di Acerra, con l’ausilio di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, durante i servizi all’uopo predisposti, hanno effettuato un controllo presso l’abitazione del 34enne ad Acerra, dove hanno rinvenuto un panetto di hashish del peso di 96 grammi circa, altri 8 involucri contenenti circa 20 grammi della stessa sostanza e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Ancora, gli operatori, nell’ambito del medesimo servizio, hanno controllato uno stabile in via Madonnelle ad Acerra, rinvenendo, in un’area condominiale, circa 860 grammi di marijuana, 15 panetti di hashish del peso complessivo di circa 1,6 kg, oltre 300 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della droga che sono stati sequestrati.

Afragola: sorpresi con la droga. Due arresti della Polizia di Stato.

Nelle ultime quarantotto ore, la Polizia di Stato ha tratto in arresto due soggetti, di cui un 21enne di Acerra e un 24enne di Afragola, entrambi con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, nel pomeriggio di venerdì, gli agenti del Commissariato di Afragola, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Pietro Nenni ad Afragola, hanno notato il 21enne a bordo di un’auto parcheggiata con il motore acceso mentre cedeva qualcosa ad una persona avvicinatasi alla vettura in cambio di una banconota.

Pertanto, i poliziotti hanno raggiunto e bloccato il prevenuto, trovandolo in possesso di 6 involucri di cocaina del peso di circa 3 grammi e di 220 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Ancora, nella mattinata di ieri, gli agenti del medesimo Commissariato, nel transitare in via Enrico De Nicola ad Afragola, hanno controllato il 24enne, trovandolo in possesso di 4 bustine di hashish del peso di circa 10 grammi, di 2 involucri di marijuana del peso di circa 3 grammi e di 135 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto altre 52 bustine di hashish del peso complessivo di circa 138 grammi.

Scampia: sorpreso con la droga. La Polizia di Stato trae in arresto un 31enne.

Nel primo pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 31enne di Villaricca per detenzione illecita di sostanza stupefacenti.

In particolare, gli agenti della Squadra Mobile di Napoli e del Commissariato Scampia, durante i servizi all’uopo predisposti, nel transitare in via Labriola, hanno notato un’auto con a bordo due soggetti che, dopo essere entrati in un parco condominiale, ne sono usciti frettolosamente.

Insospettiti dall’atteggiamento dei due, i poliziotti li hanno fermati poco distante, in via Galimberti, trovando il 31enne in possesso di una busta e 14 involucri di cocaina del peso complessivo di circa 110 grammi; per tali motivi, l’indagato è stato tratto in arresto dal personale operante.