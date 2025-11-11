A Torre del Greco arriva “Equipment & More”: il salone dedicato alle forniture e ai servizi per il turismo e l’ospitalità

Si terrà giovedì 13 novembre, dalle ore 14:00 alle 19:00, presso Villa Balke (via Prota 42, Torre del Greco), la seconda edizione di “Equipment & More”, il salone dedicato alle forniture e ai servizi per il settore dell’hotellerie, dell’extralberghiero e per tutto il mondo del turismo.

L’evento è ideato e organizzato da Federalberghi Costa del Vesuvio rappresenta un’importante occasione di incontro per gli operatori del mondo HoReCa (hotel, resort, ville, dimore storiche, relais, agriturismi, villaggi, camping, affittacamere, bed and breakfast, case vacanza, ostelli, centri benessere, terme e stabilimenti balneari).

L’ingresso sarà gratuito per i visitatori, che avranno l’opportunità di conoscere da vicino aziende specializzate nel settore delle forniture e dei servizi per l’ospitalità, scoprendo nuovi prodotti, tecnologie e soluzioni con vantaggiose offerte commerciali.

L’obiettivo di “Equipment & More” è quello di creare un punto di riferimento annuale per il comparto turistico vesuviano e campano, favorendo sinergie e collaborazioni tra imprese, operatori e professionisti del settore.