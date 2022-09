A Torre Annunziata arrivano il Movimento delle Agende Rosse e Nicola Gratteri

Venerdì 30 settembre 2022 alle 17.30 presso l’aula magna dell’I.I.S “G.Marconi” di Torre Annunziata, si terrà l’evento dal titolo “Ancore della legaità” 30 anni dalle stragi, tra segreti di stato, depistaggi e giustizia. Nell’anno del trentennale delle stragi di Capaci e di via D’Amelio, nelle quali persero la vita i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, e gli agenti delle loro scorte, il Movimento delle Agende Rosse gruppo “G.Siani” Torre Annunziata, promuove l’evento che vedrà la partecipazione di Nicola Gratteri Procuratore della Repubblica di Catanzaro, Salvatore Borsellino fondatore movimento agende rosse, Aaron Pettinari capo redattore di “antimafia duemila”, Stefano Baudino giornalista ed autore del libro: “La mafia non è una cosa da adulti”, Angelo Garavaglia Fragetta, direttivo Movimento Agende Rosse. Previsto un intervento video di Antonino Vullo ex poliziotto ed unico superstite della strage di via D’Amelio. Presenta la serata Roberto De Candia. Il giorno 27 settembre si terrà una conferenza stampa di presentazione dell’evento, presso il “Gido’s Bistrot” in Corso Umberto I a Torre Annunziata. “L’intenzione- si legge nella nota del Movimento – è quella di trasformare “Le ancore della legalità” in un appuntamento annuale. Un momento di riflessione per l’intera comunità cittadina, per le istituzioni, le associazioni, e il mondo della scuola, questo ultimo luogo ideale per formare le giovani generazioni. La scelta del titolo, “Le ancore della legalità” vuole essere nelle intenzioni un invito rivolto agli ospiti della serata, a fissare idealmente, un ancora, simbolo marino di solidità, certezza e salvezza, legando il proprio nome alla città di Torre Annunziata mostrandosi con le proprie competenze e doti professionali ed umane vicini alla comunità cittadina, recentemente colpita dallo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Considerato il numero di posti a sedere disponibili, si potrà chiedere di partecipare indicando il proprio nominativo, scrivendo una mail al seguente indirizzo: torreannunziata@agenderosse.it