A Napoli la prima mostra itinerante su Pino Daniele

di Cristina Basso

Pino Daniele è vivo e la sua musica batte ancora forte nel cuore dei napoletani e non solo. Lo testimonia, già dal titolo, e con autentica forza e bellezza di sguardo, la mostra ‘Pino Daniele alive’, realizzata dalla Fondazione Made in Cloister di Napoli, presso la cui suggestiva sede, il Chiostro cinquecentesco di Santa Caterina a Formiello, sarà visitabile fino al prossimo 31 dicembre.

Come una nostalgia, come un’origine, come un legame a cui non si po’ sfuggire Pino risuona nelle memorie individuali e collettive della città. Così la mostra, curata dal figlio Alessandro Daniele e dal fotografo Guido Harari, vede esposti, per la prima volta in grande formato, gli scatti più iconici di Pino Daniele, dai ritratti giovanili alle copertine storiche dei dischi più celebri, appositamente digitalizzate per l’esposizione, realizzati dai fotografi che più da vicino lo hanno seguito nell’arco della sua carriera. Spiccano tra questi alcuni grandi nomi della fotografia quali Mimmo Jodice, Cesare Monti, Guido Harari, Luciano Viti, Giovanni Canitano, Adolfo Franzò, Roberto Panucci, Letizia Pepori. Grazie anche alla collaborazione con Pino Daniele Trust Onlus e Wall of Sound Gallery. La mostra, che è la prima esposizione itinerante sull’artista, è concepita come un viaggio multimediale che comprende un suggestivo percorso sonoro in cui il pubblico può immergersi ascoltando i brani del grande cantautore presentati in chiave inedita con sola voce o sola chitarra, in un’atmosfera intima e personale dove a farla da padrone sono ricordi ed emozioni. A ricreare questa dimensione artistica e umana anche una serie di oggetti appartenuti a Pino Daniele: chitarre, un mandolino, fogli scritti a mano con le scalette dei concerti. Grazie alla collaborazione con Siae, la mostra sarà anche contenitore di una serie di eventi ed attività didattiche sull’analisi armonica e testuale dei brani di Pino Daniele, con la partecipazione degli studenti del Conservatorio San Pietro a Majella. Pino Daniele Alive è dunque un viaggio totale e immersivo nel mondo di Pino Daniele, e in quella musica che ha attraversato l’anima della città, di ciascuno di noi e del mondo.

Orari: dal Martedì al Sabato, h 11.00—19.00/Domenica e Lunedì, chiuso.

Prezzo biglietto: € 5.00

Contatti e informazioni: info@madeincloister.it

Tel: 08118191601