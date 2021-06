A Napoli i campionati d’Europa 2024 di Ginnastica Artistica

I campionati d’Europa 2024 di Ginnastica Artistica, maschile e femminile, che varranno come qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi, si disputeranno a Napoli. Dopo Roma 1981 e la terza competizione individuale di Milano 2009, gli Europei di Artistica tornano in Italia, presso il PalaVesuvio di Ponticelli, già sede nel 2019 per le gare ginniche delle Universiadi. Proprio il successo della competizione universitaria sotto il profilo organizzativo e la ristrutturazione di 60 impianti (tra cui il PalaVesuvio), realizzati dalla Regione Campania, sono stati determinanti per questa scelta. Le competizioni dovrebbero svolgersi dal 24 al 28 aprile per gli uomini e dal 1° al 5 maggio 2024 per le donne (le date sono ancora al vaglio della federazione internazionale). Dopo la Swimming League che dal 26 al 30 settembre 2021 ha scelto la Piscina Scandone per svolgere le gare di nuoto, un’altra competizione internazionale arriva a Napoli, grazie agli investimenti della Regione Campania.