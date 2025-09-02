5 città in Italia dove poter fare una vacanza a settembre

Il mese di settembre è uno dei migliori per riuscire a scoprire la bellezza delle città italiane, le giornate sono soleggiate e le temperature piacevoli ma non troppo calde come nei mesi estivi, inoltre l’atmosfera è anche più rilassata.

Settembre è dunque il periodo migliore per chi desidera scoprire la bellezza di alcune delle città più belle d’Italia andando magari alla scoperta dell’arte, passeggiare tra i vicoli storici e concedersi una pausa a gustare alcune delle prelibatezze locali.

Scopriamo dunque, quali sono le destinazioni che sanno esprimere in questo mese una bellezza particolare, resa ancora più autentica dal ritmo della quotidianità.

Napoli: energia e tradizione in ogni angolo

Pochi luoghi in Italia riescono a unire storia, cultura e vitalità come Napoli. A settembre il clima è perfetto per visitarla: il caldo si attenua, ma resta sufficiente per godersi un caffè all’aperto in Piazza del Plebiscito o una passeggiata lungo il lungomare di Via Caracciolo, con il Vesuvio che domina lo sfondo.

È anche il mese giusto per esplorare le stradine dei Quartieri Spagnoli senza l’affollamento eccessivo, lasciandosi guidare dai profumi delle cucine popolari.

Una tappa irrinunciabile resta il centro storico, patrimonio UNESCO, con i suoi decumani, le chiese barocche e le botteghe artigiane che raccontano la Napoli più autentica.

Da qui ci si può spingere fino al Cristo Velato nella Cappella Sansevero, una delle opere scultoree più affascinanti al mondo, oppure programmare una gita giornaliera verso le isole del Golfo, come Capri o Ischia, approfittando della stagione meno caotica. Settembre a Napoli significa anche vivere la città con i suoi ritmi, tra musica, mercati e tradizioni che non si fermano mai.

Inoltre, se si vuole fare una vacanza in questa città all’insegna non solo della sua bellezza ma anche del relax non ci si può perdere l’esperienza di scegliere un hotel con SPA in centro. Se vuoi fare un’esperienza luxury prenota in questo spa napoli hotel!

Firenze: l’arte che respira con calma

Visitare Firenze a settembre è un’esperienza diversa rispetto ai mesi centrali dell’estate. Le code agli Uffizi o all’Accademia sono più brevi, e questo consente di godere delle opere con maggiore calma. Le giornate non sono più torride, il che permette di camminare lungo l’Arno o di salire fino a Piazzale Michelangelo senza l’afa tipica di agosto.

Firenze, con il suo centro rinascimentale raccolto, invita a rallentare: sorseggiare un bicchiere di Chianti in una trattoria nascosta, scoprire le botteghe artigiane di Oltrarno, attraversare il Ponte Vecchio senza la calca che spesso ne limita il fascino.

Bologna: sapori e portici in una città vivace

Chi sceglie Bologna a settembre trova una città universitaria che si prepara a riaccogliere gli studenti, ma con un ritmo ancora leggero, sospeso tra l’estate e l’autunno. I portici offrono sempre riparo e frescura, e sono un invito a camminare senza fretta. Piazza Maggiore, con San Petronio che domina lo spazio, diventa luogo di sosta e di osservazione, mentre le Due Torri richiamano lo sguardo in ogni percorso.

La cucina bolognese è un altro motivo per fermarsi: settembre è perfetto per concedersi un pranzo in osteria, tra tagliatelle al ragù e tortellini in brodo, senza l’assillo del caldo estivo che spesso riduce l’appetito. La città si presta anche a piccole gite fuori porta, come le colline bolognesi o i borghi dell’Appennino, che in questo mese iniziano a profumare di castagne e funghi.

Torino: eleganza sabauda e atmosfera culturale

Torino ha un fascino che si rivela appieno nelle mezze stagioni. A settembre i suoi viali alberati iniziano a colorarsi e le giornate limpide permettono di godere della vista delle Alpi sullo sfondo. È una città che sa sorprendere per l’armonia tra i palazzi barocchi, i caffè storici e i musei di livello internazionale.

Il Museo Egizio e il Museo del Cinema, ospitato nella Mole Antonelliana, sono tappe imprescindibili, ma settembre invita anche a vivere l’esterno: camminare nei Giardini Reali, scoprire i mercati rionali o spingersi fino al Parco del Valentino, che regala quiete lungo il Po.

Torino è anche capitale del gusto: in questo periodo si moltiplicano eventi legati al vino e alla gastronomia piemontese, offrendo l’occasione di degustare tartufi, formaggi e cioccolato in un contesto unico.

Palermo: il Mediterraneo a portata di mano

Chi desidera ancora mare e sole a settembre trova in Palermo una destinazione ideale. La città unisce la vitalità di un centro storico tra i più estesi d’Europa a spiagge che, in questo mese, sono ancora accoglienti ma molto meno affollate rispetto ad agosto.

Mondello, con la sua sabbia chiara e le acque trasparenti, diventa quasi una parentesi di relax dopo una giornata trascorsa tra mercati storici come Ballarò e Vucciria, dove la vita sembra non fermarsi mai.

Settembre è il momento perfetto per apprezzare l’architettura arabo-normanna della città, per visitare la Cattedrale o la Cappella Palatina senza la ressa dei periodi di alta stagione.

La cucina, con le sue contaminazioni, completa il quadro: panelle, arancine e dolci alla ricotta raccontano una storia di sapori che rimangono impressi nella memoria di chi visita Palermo.