Gragnano – Furto di una bicicletta elettrica, nei guai 36enne di Torre del Greco

I carabinieri della Stazione di Gragnano, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Torre Annunziata hanno procedura all’arresto del 36enne S.M di Torre del Greco e residente a Terzigno gravemente indiziato di furto aggravato di una bicicletta elettrica del valore di oltre 1000 euro commesso lo scorso Giugno in concorso con un complice non identificato. Le indagini sono state attivate a seguito della denuncia presentata da una cittadina di Gragnano e si sono attivate attraverso la ricerca e l’analisi delle immagini di video sorveglianza dalle quali e’ emerso che l’indagato, giunto nei pressi dell’abitazione della vittima in sella al proprio motociclo, dopo aver scassinato la serratura del garage aveva esportato la bicicletta facendo poi la staffetta con il complice. Dopo la perquisizione domiciliare e’ stata rinvenuta la baci