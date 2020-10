Torre del Greco – Ecco il laboratorio H-demia del corallo e del cammeo, Refuto: “Amministrazione vicina alle fasce deboli della città”

È stato pubblicato in data odierna, su indirizzo dell’assessore Luisa Refuto sostenuta dai consiglieri della lista “Il Cittadino” Luigi Caldarola e Pasquale Brancaccio, l’avviso esplorativo per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’affidamento del servizio “LABORATORIO DI INCLUSIONE H-demia del corallo e del cammeo”, a firma del Dirigente Settore Politiche Sociali.

I destinatari del progetto sono i disabili giovani e adulti residenti nel territorio del Comune di Torre del Greco e avrà una durata di 20 settimane. Soddisfatta l’assessore al ramo Luisa Refuto

“Misura che nasce dal l’attenzione che l’amministrazione, ancora una volta, rivolge ad una categoria che, soprattutto in questo periodo di emergenza, rischia l’emarginazione sociale e nel contempo è finalizzata ad implementare le opportunità culturali e artigianali locali. È un progetto sperimentale, innovativo, mai messo in campo nella città di Torre del Greco. È il segno evidente di un’amministrazione vicina ad una fascia debole, purtroppo sempre trascurati. È la volontà di avvicinare i nostri cittadini svantaggiati ad un tessuto sociale, ad attività che caratterizzano la nostra città da tempo immemore e l’hanno fatta conoscere e l’hanno resa famosa nel mondo “